Премьер Армении Пашинян анонсировал свой визит в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в данный момент находится в Праге, анонсировал свой визит в Москву. Политик намерен отправиться в российскую столицу на следующей неделе.
Пашинян раскрыл собственные планы в Пражском центре трансатлантических отношений в ходе переговоров по вопросу «Демократия Армении в неспокойном регионе. Потребности в безопасности и стабильности».
Премьер-министр Армении и его жена Анна Акопян в четверг, 4 мая, в рамках официального визита прибыли в Чехию. Поездка Пашиняна и его супруги продлится до пятницы, 5 мая. Политик собирается провести встречу с председателем правительства страны Петром Фиалой.