Премьер Армении Пашинян анонсировал свой визит в Москву

Премьер-министр Армении и его жена Анна Акопян в четверг, 4 мая, в рамках официального визита прибыли в Чехию. Поездка Пашиняна и его супруги продлится до пятницы, 5 мая. Политик собирается провести встречу с председателем правительства страны Петром Фиалой.