The Hill: нездоровая одержимость американцев войной создает для Штатов одни проблемы

Если даже не брать в качестве примеров Вьетнам, Ирак и Афганистан, ярким примером этому является вторжение в Гренаду, поводом для которого стала необходимость защитить американских студентов в университете Сент-Джорджес, которым, впрочем, ничего не угрожало. Истинной причиной вторжения стало желание помешать кубинцам построить взлетно-посадочную полосу, которой, как боялись в Вашингтоне, может воспользоваться СССР. Но все дело в том, что строительство велось на деньги Лондона ради туризма. А отвечала за строительство британская фирма Plessey PLC, которая из экономии просто наняла кубинских рабочих, напоминает Ульман.