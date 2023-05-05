The Hill: нездоровая одержимость американцев войной создает для Штатов одни проблемы

Соединенные Штаты после Второй мировой войны воевали больше любой другой страны в мире. Однако очарованность американцев войной – как явлением, так и самим словом – сыграла с ними в итоге злую шутку, ведь они ни разу не смогли победить.
Об этом в материале для издания The Hill рассуждает доктор философии, старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман, который отмечает, что хотя официально США последний раз объявляли войну 7 декабря 1941 года (на следующий день после нападения Японии на базу Перл-Харбл), так много, как американцы, в мире не воевала больше ни одна страна.
Помимо Вьетнама, Афганистана, Ирака (дважды), вторжения в Гренаду, Кубинского ракетного кризиса и других конфликтов, американцы воюют также с терроризмом, наркотиками, бедностью внутри собственной страны. Причем эти внутренние войны длятся десятилетиями, но уровень бедности в США и не думает снижаться, а проблема наркотиков только растет.
«Целая вереница президентов бравировала военными метафорами на публику. Линдон Джонсон объявил войну бедности. Сколько войн с наркотиками, преступностью, терроризмом, болезнями и нелегальной иммиграцией мы начали? Давайте еще вспомним ее "нравственный аналог", по выражению Джимми Картера, – борьбу с энергопотреблением. И сколько мы выиграли? А во сколько они нам обошлись?» – рассуждает автор.
При этом он задается вопросом, почему же другие страны не бросаются объявлять войны по любому поводу. Например, какими бы жаркими не были внутренние споры Великобритании по поводу Brexit, никто не призывал к войне с Евросоюзом. И можно только догадываться, как в этой ситуации повели бы себя США.
Возможно, все дело в том, что само слово «война» предполагает кризис и безотлагательность принимаемых мер.
«В кризис проще мобилизовать политическую поддержку. В войну можно говорить простыми предложениями, которые затем покажутся афоризмами и непреложными истинами. И потом: кто вообще воспротивится войне с наркотиками, преступностью, терроризмом – или чем там еще? В этом-то и кроется двойная опасность войн внутренних и внешних», – пишет Ульман.
Эта военная простота, по его словам, часто приводит к поспешным и плохо продуманным решениям. А незнание и непонимание затеянной войны и вовсе ведет к провалу. Примером этому служит длящаяся в США уже 60 лет война с бедностью, на которую американские власти потратили около 22 триллионов долларов, но успеха не достигли.
Войну с наркотиками в США ведут уже полвека, потратив на нее примерно триллион долларов. Но только за последние 20 лет количество смертей от передозировки в стране выросло в пять раз и в минувшем году превысило уровень в 106 000 человек.
Точно также поспешные и ошибочные суждения американских политиков не раз приводили США к внешним войне и к ненужным жертвам.
Если даже не брать в качестве примеров Вьетнам, Ирак и Афганистан, ярким примером этому является вторжение в Гренаду, поводом для которого стала необходимость защитить американских студентов в университете Сент-Джорджес, которым, впрочем, ничего не угрожало. Истинной причиной вторжения стало желание помешать кубинцам построить взлетно-посадочную полосу, которой, как боялись в Вашингтоне, может воспользоваться СССР. Но все дело в том, что строительство велось на деньги Лондона ради туризма. А отвечала за строительство британская фирма Plessey PLC, которая из экономии просто наняла кубинских рабочих, напоминает Ульман.
«Урок ясен. Не кричите "Волки, волки!", пока не убедитесь, что это действительно они. И не объявляйте войну — будь то дома или за границей — если не уверены, что кризис и впрямь нешуточный. А иначе мы прекрасно знаем, чем кончится это кино», – заключает автор.
Напомним, ранее один из потенциальных кандидатов в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Соединенные Штаты их геополитических амбиций неоконсерваторов ведут с Россией войну, в которой погибает цвет украинской молодежи.