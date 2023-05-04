Росэнергоатом: вероятный прорыв дамбы Каховского водохранилища грозит затоплением ЗАЭС

Вероятный прорыв дамбы Каховского водохранилища приведет к затоплению территории Запорожской АЭС. Такой прогноз в комментарии ТАСС дал советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
«Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС», – предупредил Карчаа.
По его словам, на станции будут затоплены насосные установки и «силовые кабельные линии брызгальных бассейнов». Из-за этого появятся «функциональные проблемы» для эксплуатации АЭС и «риски для ядерной безопасности».
Помимо этого, будут затоплены три крупных поселения: Водяное, Благовещенка и Каменка-Днепровская, добавил Карчаа. Он отметил, что существует «два выхода». Либо украинская сторона прекратит обстрелы и даст отремонтировать поврежденные перекрытия, либо придется эвакуировать 15-18 тыс. человек.