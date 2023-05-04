Рамзан Кадыров после нападения на Кремль призвал к отказу от немедленного ответа

Глава Чечни Рамзан Кадыров после нападения на Кремль призвал отказаться от немедленного ответа. Лидер региона написал об этом в личном Telegram-канале.
Атака на Кремль, по его словам, является провокацией и вынуждением к более массированным действиям. Речь идет об излюбленном приеме современных гибридных войн и генералов западных стран. Итоги этого выгодны самим провокаторам.
Кадыров также подчеркнул, что восхищается сдержанностью и мудростью президента России Владимира Путина, который не поддался на «эту гнусную провокацию». Однако организаторы атаки все равно понесут ответ, на каком бы полушарии планеты они ни находились.