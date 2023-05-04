Несколько беспилотников заметили в небе над Киевом

Очевидцы заметили несколько беспилотников в небе над центром Киева. Информацию об этом передает ТАСС.
Украинская система противовоздушной обороны пытается сбить дроны. Отмечается, что стрельба со всех сторон в городе продолжается в течение 20 минут. В настоящий момент украинские власти объявили в Киеве и области воздушную тревогу.
Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в украинской столице. Подробности происшествия не уточняются. В городе продолжает звучать сирены пойти в укрытие. Информации о пострадавших и разрушениях также нет.