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Несколько беспилотников заметили в небе над Киевом

Армия
Несколько беспилотников заметили в небе над Киевом

Очевидцы заметили несколько беспилотников в небе над центром Киева. Информацию об этом передает ТАСС.

Украинская система противовоздушной обороны пытается сбить дроны. Отмечается, что стрельба со всех сторон в городе продолжается в течение 20 минут. В настоящий момент украинские власти объявили в Киеве и области воздушную тревогу.

Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в украинской столице. Подробности происшествия не уточняются. В городе продолжает звучать сирены пойти в укрытие. Информации о пострадавших и разрушениях также нет.

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