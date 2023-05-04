Генерал-полковник Мизинцев принят на должность заместителя командира ЧВК «Вагнер»

Генерал-полковник Михаил Мизинцев впервые прибыл в лагерь ЧВК «Вагнер» после повышения до первого заместителя командира. Об этом сообщил военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале.
В ходе визита новый замком обсудил с сотрудниками военной компании процесс подготовки молодого пополнения. Они доложили офицеру, что новобранцы перенимают передовой опыт, полученный старшими товарищами в ожесточенных схватках.
«Мы все полностью тактические приемы отрабатываем мгновенно. Вчера у нас был бой, сегодня мы уже этот бой разобрали до мельчайших деталей, сейчас мы начинаем готовить людей согласно тому, что у нас было», — рассказал один из штурмовиков.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее отметил, что кандидатура Мизинцева рассматривалась советом командиров «оркестра». По его словам, руководство военной компании всецело одобрило вступление в должность.