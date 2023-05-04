Корнилов: Зеленский сбежал в Европу, чтобы избежать ответственности за атаку дронов

Напомним, в ночь на среду, 3 мая, два украинских беспилотника атаковали московский Кремль, причем один из дронов взорвался над куполом Сенатского дворца, не нанеся ему значительного ущерба, а второй был принудительно посажен средствами радиоэлетронной борьбы, после чего попал в руки российских специалистов.