Европейский вояж украинского президента Владимира Зеленского совсем не случайно совпал по времени с атакой украинских дронов на Кремль и с предполагаемым началом контрнаступа ВСУ. Возможно, покинув Киев в самый ответственный момент, глава государства рассчитывает избежать ответственности.
Такое предположение в беседе с изданием «Свободная пресса» высказал политолог, историк и публицист, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Напомним, в ночь на среду, 3 мая, два украинских беспилотника атаковали московский Кремль, причем один из дронов взорвался над куполом Сенатского дворца, не нанеся ему значительного ущерба, а второй был принудительно посажен средствами радиоэлетронной борьбы, после чего попал в руки российских специалистов.
В среду же стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где обсудил с руководством страны двусторонние украинско-финские отношения.
В четверг Зеленский прибыл в Нидерланды, где посетил Международный уголовный суд в Гааге, а также встретился с главой правительства Нидерландов Маркком Рютте.
На 13 мая у украинского лидера запланирован визит в Берлин, куда его лично пригласил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
По мнению Владимира Корнилова, киевский режим прикладывает массу усилий для того, чтобы обеспечить более или менее благоприятный для себя исход предстоящего саммита НАТО, который пройдет в июле.
Также политолог выразил уверенность в том, что все случайности не случайны, и особенно не случайно совпадение длительного вояжа Владимира Зеленского по европейским странам с атакой украинских дронов на резиденцию российского президента в Кремле.
«Вообще, в условиях, когда сама Украина во всех голос кричит, что она вот-вот совершит решающий контрбросок, вдруг оказывает, что верховный главнокомандующий оказывается за пределами страны. Это выглядит странно, но во многом это способ Зеленского избежать ответственности и за атаку дронов, и за возможный провал контрнаступления», – подчеркнул Корнилов.
Напомним, ранее российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев высказал предположение, что российская сторона не торопится с ответом Украине на ночную атаку дронов из-за того, что Владимир Зеленский решил уехать из Киева и пока прячется в Европе.