Американская секретная миссия по уничтожению и ослаблению России была сорвана президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Решение о начале специальной военной операции (СВО) нарушило планы США.
СВО, по его словам, защитила страну. Вашингтон постоянно в течение минимум 20 лет работал над ослаблением Москвы. США решили, что их не заботит Путин, а также его успех в сфере возрождения государства из «пепла истории».
Кремль отправил Белому дому четкий сигнал, что не потерпит экспансии Североатлантического альянса к границам России, обратил внимание полковник. Однако блок проигнорировал это требование, вынудив Москву предпринять превентивные меры.