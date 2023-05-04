Экс-биатлонист сборной Франции Фуркад выступил против дискриминации российских спортсменов

Рекордсмен по количеству завоеванных Кубков мира по биатлону Мартен Фуркад призвал допускать россиян к участию в международных турнирах.
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад считает, что спортивные федерации не должны запрещать россиянам и белорусам выступать на международных турнирах. Слова француза приводит Francs Jeux.
«Мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Спортсмены связаны общими узами», — отметил он.
Российские и белорусские биатлонисты временно отстранены от участия в международных турнирах. Это решение напрямую связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.