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Экс-биатлонист сборной Франции Фуркад выступил против дискриминации российских спортсменов

Спорт
Экс-биатлонист сборной Франции Фуркад выступил против дискриминации российских спортсменов

Рекордсмен по количеству завоеванных Кубков мира по биатлону Мартен Фуркад призвал допускать россиян к участию в международных турнирах.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад считает, что спортивные федерации не должны запрещать россиянам и белорусам выступать на международных турнирах. Слова француза приводит Francs Jeux.

«Мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Спортсмены связаны общими узами», — отметил он.

Российские и белорусские биатлонисты временно отстранены от участия в международных турнирах. Это решение напрямую связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.

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