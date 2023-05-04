Почти половина жителей Литвы стала беднее на фоне роста инфляции в стране

Почти 50% жителей Литвы стали беднее на фоне высокой инфляции в стране. Такой информацией делится издание Delfi со ссылкой на европейскую компанию Intrum.
Так, 79% литовцев заметили рост стоимости товаров, а 47% граждан страны ощутили на себе негативное влияние инфляции. 28% жителей страны озабочены тем, что лишатся возможности вовремя оплачивать счета.
При этом 83% населения Литвы предпочитают оплачивать коммунальные счета, 45% готовы пропускать торговые платежи, 24% оставили бы без оплаты счета за пользование интернетом. При этом 54% литовцев забывают об оплате счетов, а 35% не имеют финансовой возможности их погасить.