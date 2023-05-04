Почти половина жителей Литвы стала беднее на фоне роста инфляции в стране

При этом 83% населения Литвы предпочитают оплачивать коммунальные счета, 45% готовы пропускать торговые платежи, 24% оставили бы без оплаты счета за пользование интернетом. При этом 54% литовцев забывают об оплате счетов, а 35% не имеют финансовой возможности их погасить.