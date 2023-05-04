Хачанов и Рублев стали финалистами парного «Мастерса» в Мадриде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев в двух сетах обыграли нидерландца Жан-Жюльена Рожера и Марсело Аревало из Сальвадора в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4. За два сета Рублев с Хачановым дважды подали навылет и реализовали два брейк-пойнта. В финальной встрече парного турнира в Мадриде россияне сыграют с дуэтом Рохан Бопанна/Мэттью Эбден.