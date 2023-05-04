В Анкаре украинский депутат напал на секретаря делегации России на ПАЧЭС

Украинский депутат напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого на ПАЧЭС в Анкаре. Инцидент произошел в кулуарах заседания организации, передает ТАСС.
По имеющейся информации, член украинской делегации набросился на Ставицкого в коридоре гостиницы, где проходит заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).
Посольство Российской Федерации сообщило, что пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Дипломаты находятся на месте происшествия, все обстоятельства случившегося выясняются, принимаются меры.