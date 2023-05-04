Сафонову, Кривцову и Петрову присвоили звания мастеров спорта России

Трем игрокам футбольного клуба «Краснодар» присвоили звания мастеров спорта России.
Вратарь Матвей Сафонов, защитник Сергей Петров и полузащитник Никита Кривцов, выступающие за «Краснодар», были удостоены почетных званий мастеров спорта РФ. Об этом проинформировала пресс-служба «быков». Звания мастеров спорта также присвоили еще восьми воспитанникам академии «Краснодара».
«Быки» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23. На счету «Краснодара» 39 очков. В ближайшем матче РПЛ клуб из одноименного города сыграет с самарскими «Крыльями Советов».