Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует стать патриотом своей страны и начать заботиться о собственном народе. Ценный совет украинскому лидеру дал депутат японского парламента Мунэо Судзуки.
Политик считает, что Зеленскому следует закончить с произношением «бравых речей про контрнаступление». По его мнению, пора задуматься о будущем страны и ее населении.
«Я считаю, что будет мудрее просить о переговорах и консультациях с целью прекращения огня, а не просить военной поддержки. Если ты не можешь вести борьбу самостоятельно, необходимо остановиться. Лучше всего – это не потерять даже одной человеческой жизни», — отметил Судзуки.
Ранее Владимир Зеленский попросил НАТО дать сигнал о перспективах вступления Киева в Альянс. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нидерландах.