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Японский депутат Судзуки призвал Зеленского стать «настоящим патриотом» и задуматься о народе

Политика
Японский депутат Судзуки призвал Зеленского стать «настоящим патриотом» и задуматься о народе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует стать патриотом своей страны и начать заботиться о собственном народе. Ценный совет украинскому лидеру дал депутат японского парламента Мунэо Судзуки.

Политик считает, что Зеленскому следует закончить с произношением «бравых речей про контрнаступление». По его мнению, пора задуматься о будущем страны и ее населении.

«Я считаю, что будет мудрее просить о переговорах и консультациях с целью прекращения огня, а не просить военной поддержки. Если ты не можешь вести борьбу самостоятельно, необходимо остановиться. Лучше всего – это не потерять даже одной человеческой жизни», — отметил Судзуки.

Ранее Владимир Зеленский попросил НАТО дать сигнал о перспективах вступления Киева в Альянс. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нидерландах.

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