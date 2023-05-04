Росстат: инфляция в России за прошлую неделю составила 0,19%

Инфляция в России за прошедшую неделю составила 0,19%. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные российским статистическим ведомством. Также сообщается, что с 18 по 24 апреля в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,1%.
Общий рост потребительских цен с начала года в стране составляет в среднем 2,18%. При этом с начла мая этот показатель вырос на 0,05%. При этом сильнее всего выросли цены на часть продовольственных товаров — баранину, капусту и лук.
Среди непроводовльственных товаров цены больше всего выросли на смартфоны — на 2,6%. Похожую динамику также продемонстрировали российские легковые автомобили.