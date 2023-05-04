Вяльбе сообщила о недопуске россиян к заседаниям FIS

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в Международной федерации лыжного спорта (FIS) попросили делегацию из РФ не приезжать на заседания.
Руководство FIS предложило российской делегации поучаствовать в заседании организации в онлайн-режиме «без права и голоса». Об этом журналистам VG рассказала президент ФЛГР Елена Вяльбе.
«В федерации попросили нас не приезжать, не хотят, чтобы мы там были. Почему нас не пускают? Нам не сообщили. Были забронированы билеты, отели и прочее. Но теперь ничего не будет», — подчеркнула она.
Российские лыжники и лыжницы временно отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS. Недопуск к соревнованиям связан с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.