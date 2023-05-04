«Потсдамские гиганты». Как русские солдаты оказались элитой прусского войска

Данное вооруженное формирование, немалую часть которого составляли выходцы из России, было известно, как «Потсдамские гиганты». Стоит отметить, что попасть в королевский полк было совсем не просто. Главным требованием был рост, не менее 180 см, и крепкое телосложение. Заметим, что даже сам Фридрих не дотягивал до этих показателей. Выучка и предыдущие заслуги в расчет не брались.