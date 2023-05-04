«Потсдамские гиганты». Как русские солдаты оказались элитой прусского войска

Прусский король Фридрих Вильгельм I стал известен благодаря превращению маленького провинциального герцогства в одну из ведущих европейских держав, державших в страхе своих соседей. Во многом этот успех был достигнут благодаря передовой военной реформе и созданием верной личной гвардии.
Данное вооруженное формирование, немалую часть которого составляли выходцы из России, было известно, как «Потсдамские гиганты». Стоит отметить, что попасть в королевский полк было совсем не просто. Главным требованием был рост, не менее 180 см, и крепкое телосложение. Заметим, что даже сам Фридрих не дотягивал до этих показателей. Выучка и предыдущие заслуги в расчет не брались.
Чтобы придать большей внушительности подразделению, военнослужащим выдали головные уборы высотой в 30 см. Во время многочисленных «маневров» в королевской резиденции самодержец лично наблюдал за проведением занятий. По его приказу придворные инженеры даже создали специальную машину, которая пыталась вытянуть великанов еще сильнее.
Фридрих не жалел средств на свою гвардию, благодаря чему отбоя от добровольцев не было. Кроме того, в знак дружбы, согласия и союзнических отношений монархи других стран также жаловали своих высокорослых подданных в знаменитый полк, естественно, не спрашивая самих военнослужащих.
Так, в журнале российской императрицы Анны Иоанновны сохранилась запись о 80 солдатах, подаренных прусскому королю в обмен на «пять янтарных досочек».
Сложившаяся традиция прекратилась в царствование Елизаветы Петровны, которая услышала мольбы отправленных на чужбину родственников. Она потребовала возвращения всех русских, находившихся в тот момент на службе в Пруссии.