Российской стороне есть, чем ответить на военную помощь стран НАТО Украине, в рамках которой ВСУ получают в числе прочего и разнообразные самоходные артиллерийские установки. У российской армии есть уже целый «букет» орудий, способных остудить пыл западных гаубиц, а в скором времени ВС РФ получат новое орудие – гаубицу «Коалиция-СВ» с необитаемой башней, которая обеспечивает скорострельность и высокую точность ведения огня.
Об этом изданию «Свободная пресса» рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
По словам эксперта, немецкая самоходка PzH 2000 оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна выпускать 10 снарядов за 56 секунд, имея боекомплект в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. При этом дальность стрельбы из этого орудия, если не брать во внимание рекорды, в среднем не превышает 30 километров. К тому же немецкая гаубица вязнет в украинской грязи.
«Наша ["Коалиция-СВ"] имеет пушку 152 миллиметров. Монтируется комплекс на шасси танка Т-90, и называют его не батальонным и не полковым, а межвидовым. Современные САУ должны иметь системы навигации, автоматизированную систему управления огнём (СУО), – сообщил Леонков. – Наша "самоходка будущего" обладает максимальной дальностью стрельбы до 70 км, с возимым боезапасом до 70 единиц и скорострельностью до 16 выстрелов в минуту».
Также, добавил эксперт, на вооружении российских войск уже стоит советская и российская дивизионная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» с 152-миллиметровой пушкой. Это орудие является разработкой Уральского завода транспортного машиностроения.
А на вооружении ВСУ стоит тоже советская разработка – 122-миллиметровая полковая САУ 2С1 «Гвоздика», разработанная в свое время на Харьковском заводе имени Серго Орджоникидзе.
Этих «Гвоздик», напоминает Леонков, которые стали первыми в мире серийными плавающими гаубицами на гусеничном ходу, было выпущено более 10 тысяч штук.
Но российские бойцы регулярно уничтожают и «Гвоздики», и застревающие в грязи украинские 152-миллиметровые гаубицы 2С3 «Акация» вместе с боекомплектом и экипажами, подчеркнул эксперт.