«Самоходка будущего». Леонков рассказал, как «Коалиция-СВ» переплюнет артиллерию НАТО

По словам эксперта, немецкая самоходка PzH 2000 оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна выпускать 10 снарядов за 56 секунд, имея боекомплект в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. При этом дальность стрельбы из этого орудия, если не брать во внимание рекорды, в среднем не превышает 30 километров. К тому же немецкая гаубица вязнет в украинской грязи.