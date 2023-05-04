России удалось добиться неожиданной победы в ООН, которая осталась незаметной в информационном поле. Об этом пишет эксперт по военно-морским исследованиям Элизабет Бьюкенен в статье для издания War on the Rocks.
Речь и идет о территориальных успехах России в Арктике. В феврале 2023 года Комиссия ООН по границам континентального шельфа одобрила львиную долю требований РФ в отношении прав на морское дно в центральной части Северного Ледовитого океана.
«РФ добивается успехов в великой арктической гонке», — цитирует Бьюкенен «ПолитРоссия».
РФ вела споры с США, Данией, Канадой и Норвегией. Они боролись за дно Северного Ледовитого океана, где хранятся залежи природных ресурсов.
Россия получила доступ к 1,7 миллиона квадратных километров. Для этого она привела множество доказательств, собранных в результате исследований. В будущем Москва благодаря этой победе сможет повысить свой статус на международной арене.
В начале апреля в девяти российских регионах Арктики состоялись исследовательские учения «Безопасная Арктика — 2023». В мероприятии приняли 3,5 тысячи экспертов.