ERR: стоимость продуктов в Эстонии подскочила на несколько десятков процентов в апреле

Стоимость продуктов в Эстонии выросла на 30-40% и даже больше в апреле. Такие показатели прослеживаются в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает ERR ос ссылкой на данные Института конъюнктуры.
Сильнее всего подорожал лук, цена на него оказалась на 168% больше, чем в прошлом году. Также заметно увеличилась стоимость пшеничной муки и хлеба — на 52%. Среди молочных продуктов самый большой прирост показало пакетированное молоко — 44%.
Подорожал весь спектр продовольственных товаров. Тенденция затронула как местную, так и иностранную продукцию. Она коснулась мяса, рыбы и овощей, продающихся на рынках Эстонии.