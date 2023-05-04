Украинская делегация попыталась совершить провокацию на саммите ПАЧЭС в Анкаре

Депутаты Верховной рады Украины предприняли антироссийскую провокацию на полях саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Об этом заявила представитель РФ в организации Ольга Тимофеева.
Политик отметила, что нардепы превратили заседание ПАЧЭС в цирк. Однако их провокация потерпела неудачу.
«Во время выступления российской делегации украинская делегация попыталась сорвать его», — рассказала Тимофеева.
Она также заявила, что спикер парламента Турции Мустафа Шентоп хотел выгнать украинских депутатов из зала.