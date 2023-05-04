Украинская делегация попыталась совершить провокацию на саммите ПАЧЭС в Анкаре

Депутаты Верховной рады Украины предприняли антироссийскую провокацию на полях саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Об этом заявила представитель РФ в организации Ольга Тимофеева.