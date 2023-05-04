Бельгия отправила 200 млн евро доходов с замороженных активов РФ на помощь Украине

Правительство Бельгии отправило 200 миллионов евро, полученных с доходов от замороженных активов РФ, на помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо, передает РИА Новости.
По словам Де Кроо, Бельгия получила эти деньги от использования российских активов, которые ранее подверглись заморозке.
Всего бельгийская сторона заморозила более 180 миллиардов евро активов Банка России. Власти страны вместе с Еврокомиссией также рассматривают возможность направить на аналогичные цели общую сумму активов. Эти средства должны быть потрачены на поддержку Украины, добавил премьер-министр.