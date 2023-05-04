Бельгия отправила 200 млн евро доходов с замороженных активов РФ на помощь Украине

Всего бельгийская сторона заморозила более 180 миллиардов евро активов Банка России. Власти страны вместе с Еврокомиссией также рассматривают возможность направить на аналогичные цели общую сумму активов. Эти средства должны быть потрачены на поддержку Украины, добавил премьер-министр.