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Польские власти намерены топить суда, которые будут угрожать газопроводу Baltic Pipe

Экономика
Польские власти намерены топить суда, которые будут угрожать газопроводу Baltic Pipe

Польские власти приняли законопроект, разрешающий топить суда, которые представляют опасность для газопровода Baltic Pipe. С соответствующим заявлением выступили в кабмине страны.

Сообщается, что данный шаг станет возможен только в исключительных ситуациях, когда других опций для реагирования и иных способов защиты магистрали уже не будет.

Напомним, в октябре прошлого года стартовала прокачка природного газа по газопроводу Baltic Pipe с норвежского шельфа в Польшу. Об этом сообщал польский газовый оператор GAZ-System.

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