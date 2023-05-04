Польские власти намерены топить суда, которые будут угрожать газопроводу Baltic Pipe

Польские власти приняли законопроект, разрешающий топить суда, которые представляют опасность для газопровода Baltic Pipe. С соответствующим заявлением выступили в кабмине страны.
Сообщается, что данный шаг станет возможен только в исключительных ситуациях, когда других опций для реагирования и иных способов защиты магистрали уже не будет.
Напомним, в октябре прошлого года стартовала прокачка природного газа по газопроводу Baltic Pipe с норвежского шельфа в Польшу. Об этом сообщал польский газовый оператор GAZ-System.