На Украине предложили убрать русский язык из паспортов старого образца

Русский язык может исчезнуть из украинских паспортов старого образца. Соответствующее предложение поступило в Верховную раду.
Его инициатором стал уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень. Он сослался на первую часть восьмой статьи языкового закона Украины. Мужчина считает, что паспорт должен составляться исключительно на государственном языке
Кремень объяснил, что на Украине существуют два бланка для документов: биометрические паспорта и паспорта старого образца. В последнем информация, записанная на украинском, дублируется на русском языке, перелает РИА Новости.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой в апреле 2019 года. Он подразумевает использование языка во всех сферах жизни.