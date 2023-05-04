Поплавская возмутилась возвращению Пугачевой в Россию

Актриса Яна Поплавская высказала о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Она возмутилась происходящим.
Пугачева вернулась в Россию 3 мая на фоне новостей о смерти модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Поплавская поспешила напомнить, как артистка назвала россиян холопами и рабами.
«Когда против России идет открытая война, когда убивают наших людей, когда атакуют Кремль, подобные демарши должны иметь свои последствия», — написала она в социальных сетях.
Напомним, Примадонна вместе с семьей покинула Россию после начала специальной операции на Украине. Осенью 2022 года она прилетела на родину, однако ее визит не затянулся.