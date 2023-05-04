Политик Клинцевич озвучил истинные мотивы Зеленского в европейском турне

Президента Украины Владимира Зеленского обуяла паника после атаки дронов на Кремль, поэтому он отправился в турне по Северной Европе. Таким мнением поделился бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Зеленский 3 и 4 мая посетил Финляндию и Нидерланды. Примечательно, что визит главы киевского режима не был объявлен заранее и стартовал после атаки беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина.
Клинцевич в беседе с изданием «Народные Новости» озвучил истинные мотивы Зеленского в европейском турне. Во-первых, украинский лидер испугался ответа России на провокацию в Москве. Во-вторых, по словам политика, он пытается заполнить информационное пространство в преддверии так называемого контрнаступления ВСУ.
«События, которые мы с вами видим, только начинаются. А Зеленский просто в панике. Он боится, он понимает, что перешел очень большую серьезную границу. И он как крайний актор в этой игре нужен как сакральная жертва», — сделал вывод Клинцевич.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва изучает самые различные варианты ответа на атаку по Кремлю, организованную киевским режимом.