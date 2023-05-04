Политик Клинцевич озвучил истинные мотивы Зеленского в европейском турне

Клинцевич в беседе с изданием «Народные Новости» озвучил истинные мотивы Зеленского в европейском турне. Во-первых, украинский лидер испугался ответа России на провокацию в Москве. Во-вторых, по словам политика, он пытается заполнить информационное пространство в преддверии так называемого контрнаступления ВСУ.