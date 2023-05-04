Глава сгоревшего свердловского поселка Сосьва подал в отставку

За 25 апреля в Свердловской области было зафиксировано более 30 очагов возгораний, наиболее опасная ситуация наблюдалась под Первоуральском, в поселках Таежный, Байкалово, Серово и Сосьва. В последнем два очага вспыхнули практически одновременно, огонь охватил лесопилку и пилораму. Местные жители неоднократно жаловались на горение опила и неправильное складирование лесоматериалов.