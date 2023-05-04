Глава сгоревшего свердловского поселка Сосьва подал в отставку

Глава сгоревшего поселка Сосьва Свердловской области Геннадий Макаров досрочно ушел в отставку по собственному желанию. В конце апреля населенный пункт исчез практически наполовину — за трое суток пожар уничтожил здание лечебно-исправительного учреждения, котельную, шесть многоквартирных и более 120 частных домов, а также нежилые сооружения.
Как пишут СМИ со ссылкой на департамент информационной политики региона, чиновник уже подал заявление, ожидается внеочередное заседание думы Сосьвинского городского округа.
Почему Макаров решил сложить полномочия — официально не уточнятся, однако местные издания связывают преждевременную отставку с произошедшим ЧП и разговором с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
«В последние дни апреля почти половина старинного поселка Сосьва перестала существовать. В огне погибли два человека. Три вертолета, десятки бригад МЧС и два пожарных поезда не могли справиться с огнем почти трое суток»,— напомнил Telegram-канал «Урал-Хурал», рассуждая о причинах отставки.
За 25 апреля в Свердловской области было зафиксировано более 30 очагов возгораний, наиболее опасная ситуация наблюдалась под Первоуральском, в поселках Таежный, Байкалово, Серово и Сосьва. В последнем два очага вспыхнули практически одновременно, огонь охватил лесопилку и пилораму. Местные жители неоднократно жаловались на горение опила и неправильное складирование лесоматериалов.
Между тем заниматься усмирением стихии пришлось заместителю Куйвашева Алексею Шмыкову, сам губернатор до последнего не давал никаких официальных комментариев, и на тот момент последние несколько дней путешествовал по Узбекистану.
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