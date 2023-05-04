Славиша Йоканович покинет пост главного тренера московского «Динамо» летом 2023 года

Сербский тренер Славиша Йоканович близок к уходу из московского футбольного клуба «Динамо».
«Динамо» не станет предлагать новый контракт Славише Йокановичу летом, если тренер не выполнит поставленных задач на сезон. Об этом сообщил источник издания Sport24. После ухода из «Динамо» Йоканович может возглавить белградский «Партизан». Также не исключено, что тренер продолжит карьеру в Саудовской Аравии или Катаре.
Йоканович возглавил «Динамо» в 2022 году. В настоящее время бело-голубые с 39 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В этом году «Динамо» отмечает 100-летие со дня основания клуба.