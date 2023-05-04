Славиша Йоканович покинет пост главного тренера московского «Динамо» летом 2023 года

«Динамо» не станет предлагать новый контракт Славише Йокановичу летом, если тренер не выполнит поставленных задач на сезон. Об этом сообщил источник издания Sport24. После ухода из «Динамо» Йоканович может возглавить белградский «Партизан». Также не исключено, что тренер продолжит карьеру в Саудовской Аравии или Катаре.