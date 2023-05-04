Британские ученые рассказали о простом способе профилактики рака молочной железы

Регулярная легкая физическая нагрузка, например, садоводство или прогулка, снижает риск развития рака молочной железы на 21%.
В исследовании, которое провели ученые из Университета Глазго, приняли участие около 48 тыс. женщин. Их попросили вести обычную жизнь, при этом уровень активности в течение недели отслеживали выданные фитнес-браслеты.
После этого за добровольцами наблюдали еще пять лет. Как оказалось, у тех, кто уделял легкой активности более пяти часов в день, риск развития рака молочной железы был гораздо ниже.
По словам специалистов, все дело в том, что физическая активность уменьшает воспаление в организме, которое обычно приводит к онкозаболеванию. Результаты научной работы опубликованы в Journal of Physical Activity and Health.