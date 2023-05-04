Власти Литвы настаивают на военном разрешении конфликта на Украине, обрекая последнюю на бессмысленное кровопролитие и жертвы. Об этом сообщили журналисты издания Baltnews.
Вильнюс, по их словам, продолжает играть роль одной из проамериканских стран в Европе, несмотря на все издержки такого пути. Время от времени, заметили обозреватели, такое поведение радует «хозяев».
«Одно удовольствие слушать заморского соловья, призывающего аборигенов жертвовать благополучием собственной страны ради интересов США», — говорится о визите в страну Яна Бжезинского, младшего сына американского политолога польского происхождения Збигнева Бжезинского.
Литовские власти осудили предложение Пекина по мирному урегулированию украинского конфликта. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис обвинил руководство КНР в нежелании предъявлять России требования по выведению своих войск с территории Украины.
«У Китая есть шанс стать важным игроком в международном пространстве. Конечно, Пекин мог бы стать посредником в конфликте России и Украины. Однако при одном условии – предварительно осудив СВО ВС РФ», — сказал он.
По мнению журналистов, Литва последовательно выступает за «глубокий раскол славянских народов, максимально долгого кровопролития и обилия гробов», несмотря на то, что такой подход несет для нее самой глубокие финансовые потери.
Ранее стало известно, что Латвия, Литва, Эстония и Украина раскритиковали посла КНР в Париже Лю Шайе после заявления о Крыме и суверенитете постсоветских государств.