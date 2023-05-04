Захарова объяснила Зеленскому, на какой «сигнал» Украине стоит рассчитывать по членству в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского к НАТО. Соответствующий пост дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.
Зеленский на пресс-конференции в рамках визита в Нидерланды отметил, что Украина рассчитывает на «четкий сигнал» по вопросу вступления в НАТО. По его словам, Киев понимает, что членство в военном блоке возможно только после окончания конфликта.
«Остатки Украины планирует "принимать" в себя Польша. Сигнала четче не бывает», — объяснила Зеленскому Захарова.
Ранее член Палаты представителей Нидерландов Каролин ван дер Плас осудила Владимира Зеленского за визит в королевство в День памяти жертв Второй мировой войны и отказалась от встречи с ним.