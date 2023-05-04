«Потолок все ближе». Беляев рассказал, каким будет дефолт в США

Прогнозируемый аналитиками дефолт в Соединенных Штатах из-за превышения лимита госдолга действительно может наступить в обозримом будущем. При этом политический истеблишмент относится к проблеме формально и рассматривает вопрос с точки зрения межпартийной борьбы в преддверии президентских выборов 2024 года.
Такое заявление сделал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Политикой Сегодня» — накануне бюджетное управление Конгресса и министерство финансов США обнародовали совместный анализ, в котором привели последствия возможного дефолта.
В частности, неспособность выполнить обязательства по обслуживанию госдолга может привести страну к массовым увольнениям и сведет к нулю все достижения Белого дома за период президентства Джозефа Байдена. При нем были достигнуты минимальные показатели безработицы (за последние 50 лет) и создано свыше 12 миллионов рабочих мест, во всяком случае так утверждают авторы анализа.
США достигли долговых пределов еще в январе — он составил $31,4 триллиона. В Конгрессе пытаются согласовать законопроект, по которому допустимый уровень станет на $1,5 трлн больше, а расходы уменьшатся на $4,5 трлн.
На фоне разногласий между членами Республиканской и Демократической партий, министр финансов Джанет Йеллен предостерегла, что к 1 июня средств для погашения платежей у государства не останется совсем. Уже сейчас необходимо увеличить лимит, либо же приостановить рост задолженности. Вместе с тем Федеральная резервная система (ФРС) подняла ключевую ставку с 5% до 5,25%, что стало самым высоким значением с 2006 года.
Беляев выразил сомнение, что решение ФРС приведет к ожидаемым результатам: в Соединенных Штатах, по его словам, слишком буквально понимают связь инфляции и высокой ставки, не принимая во внимание пагубность последствий для экономики.
«Вместо того, чтобы помочь предприятиям выходить из тяжелого положения, чтобы они получили доступ к кредитным ресурсам, даже если им [ФРС] не вернут эти деньги, и [предприятия] могли работать, наращивать производство и пополнять бюджет с помощью своих налогов и поддерживать занятость населения, они подняли ставку до 5,25%», — возмутился Беляев, отметив, что экономика США «буксовала» уже при 5%.
Рассуждая о возможных рисках для США и всего мира, собеседник издания допустил «тяжелые последствия», в том числе, массовые разорения западных предприятий и банков.
Если Вашингтон продолжит в том же духе и радикально не возьмется за повышение эффективности и стимулирование собственной экономики, то, безусловно, прогноз о дефолте сбудется, полагает эксперт.
«[На данный момент США] пролонгируют бумаги, выпустят еще, перекроют одни бумаги другими, но это будет чисто бухгалтерское — оттяжка по времени. Они решат вопрос сейчас, но это не значит, что они вылечат болезнь, которая будет их сопровождать в течение следующего года, и в дальнейшем», — констатировал собеседник «ПС».
Подводя итог, наращивание госдолга Беляев сравнил с пирамидой из мобильных игр: в теории, эффективность экономики позволяет вовремя «убирать нижний ряд» при нарастании конструкции, однако в случае с США пирамида одномоментно проседает и настолько же увеличивается, поскольку нет возможности «убирать еще больше нижних рядов».
Ранее «Политика Сегодня» обращала внимание, что даже самые скептичные финансовые аналитики прекратили прогнозировать крах российской экономики. Почему подобного развития событий не произошло и «апокалиптического» сценария не стоит ожидать — читайте в нашей статье.