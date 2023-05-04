«Потолок все ближе». Беляев рассказал, каким будет дефолт в США

На фоне разногласий между членами Республиканской и Демократической партий, министр финансов Джанет Йеллен предостерегла, что к 1 июня средств для погашения платежей у государства не останется совсем. Уже сейчас необходимо увеличить лимит, либо же приостановить рост задолженности. Вместе с тем Федеральная резервная система (ФРС) подняла ключевую ставку с 5% до 5,25%, что стало самым высоким значением с 2006 года.