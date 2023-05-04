Кнутов: Россия должна преподнести сюрприз Зеленскому в Голландии

Пришло время России отказаться от соблюдения неписанных правил ведения войны и гуманизма по отношению к киевскому террористическому режиму. В частности, после атаки украинских беспилотников на Кремль Россия должна в ответ нанести удар по украинскому президенту Владимиру Зеленскому, пусть даже он пытается укрыться в Голландии.
Такое мнение в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО РФ Юрий Кнутов.
Москве, по мнению эксперта, следует наконец взять на вооружение излюбленную тактику американских спецслужб, которые, добиваясь геополитических целей Вашингтона, не считаются ни с какими правилами. Так, например, американцы ликвидировали главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, предварительно объявив его террористом. При чем операция по устранению неудобного иранского военного деятеля была проведена на территории третьей страны, напомнил Кнутов.
Так и России сейчас, по его словам, не надо дожидаться возвращения Зеленского из поездки по европейским странам. Во-первых, можно нанести удар по Банковой улице в Киеве. А во-вторых, можно объявить украинского президента террористом и ликвидировать его там, где он находится в данный момент. Причем принимающая страна не будет в этом случае восприниматься как член НАТО, так как она является пособницей военного преступника.
А российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», бьющие с невероятной точностью, способны настигнуть главного украинского террориста, где бы он ни прятался – в любой точке Евросоюза.
«Вообще это [ночная атака украинских дронов на Кремль] говорит об определенной наглости и самоуверенности. Противник рассчитывает, что мы резко ответим, не думая, а Зеленский сможет исполнить свою мечту и втянуть в конфликт НАТО, – отметил Кнутов. – Что касается ответа… У нас есть "Кинжал". Точность поражения – легко попадает в легковой автомобиль. Я предлагаю долбануть по ОП, когда Зеленский вернется из Европы. Хотя зачем ждать?»
Как напомнил эксперт, после того как американцы ракетным ударом ликвидировали Касема Сулеймани на территории третьей страны, против них не было применено никаких санкций. И России, по его словам, давно поря взять на вооружение эти методы врага.
«Россия должна преподнести сюрприз Зеленскому в Голландии в виде одного точного попадания. Претензии Амстердама не принимаются, как столицы, укрывающей международного террориста», – подчеркнул Кнутов.
Также эксперт выразил уверенность в том, что, как бы не старались американцы убедить мир в том, что атака на Кремль является инсценировкой или даже самообстрелом российской стороны, им никто не поверит.
Все дело в том, что в атаке участвовали два дрона, и если первый взорвался над башней Сената, то второй был посажен при помощи средств радиоэлектронной борьбы. После чего российские специалисты покопались в его внутренностях и выудили всю информацию – откуда и куда он направлялся. И только после этого Кремль официально обвинил Киев в террористической атаке, заключил Кнутов.