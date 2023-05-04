Кнутов: Россия должна преподнести сюрприз Зеленскому в Голландии

Так и России сейчас, по его словам, не надо дожидаться возвращения Зеленского из поездки по европейским странам. Во-первых, можно нанести удар по Банковой улице в Киеве. А во-вторых, можно объявить украинского президента террористом и ликвидировать его там, где он находится в данный момент. Причем принимающая страна не будет в этом случае восприниматься как член НАТО, так как она является пособницей военного преступника.