Лавров и глава МИД Китая Цинь Ган начали переговоры в Гоа

Лавров и Цинь Ган тепло встретили друг друга. Их переговоры стартовали без вступительной речи для СМИ и продолжились в закрытом формате. В последний раз министры проводили очную беседу в Самарканде, где проходила конференция государств, граничащих с Афганистаном.