Лавров и глава МИД Китая Цинь Ган начали переговоры в Гоа

Министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Цинь Ган начали переговоры в индийском штате Гоа. Их встреча проходит в рамках заседания глав МИД стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Лавров и Цинь Ган тепло встретили друг друга. Их переговоры стартовали без вступительной речи для СМИ и продолжились в закрытом формате. В последний раз министры проводили очную беседу в Самарканде, где проходила конференция государств, граничащих с Афганистаном.
Заседание глав МИД стран ШОС состоится 4 и 5 мая. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, участники встречи обсудят вопросы саммита организации, которое пройдет в Нью-Дели с 3 по 4 июля.