Новый боевой отряд специального назначения готовится к отправке на передовую в зону СВО

Новый специальный боевой отряд «Аксай», который недавно появился в составе сводной казачьей бригады «Дон», уже готовится для отправки в зону проведения спецоперации.
Как сообщает издание «Российское казачество», у бойцов батальонно-тактической группы имеется более широкий спектр задач, в который входит также диверсионно-разведывательная деятельность. Известно, что около половины солдат этого подразделения являются опытными бойцами, которые были в зоне СВО в составе сводного отряда «Дон».
«Большинство из них награждено государственными наградами Российской Федерации. Другая половина — новички-добровольцы, однако они с момента поступления в отряд заняты боевой подготовкой под руководством более опытных соратников», — заявили представители бригады.
Также отмечается, что командовать отрядом «Аксай» будет опытный боец с позывным Чип, которого представили к званию Героя России за героизм, проявленный в ходе спецоперации.