Новый боевой отряд специального назначения готовится к отправке на передовую в зону СВО

Как сообщает издание «Российское казачество», у бойцов батальонно-тактической группы имеется более широкий спектр задач, в который входит также диверсионно-разведывательная деятельность. Известно, что около половины солдат этого подразделения являются опытными бойцами, которые были в зоне СВО в составе сводного отряда «Дон».