Кулеба: Киев готовится к сдерживанию риска со стороны Приднестровья

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему киевский режим держит войска на границе с молдавским государством.
По словам главы внешнеполитического ведомства, таким образом Киев готовится к сдерживанию риска со стороны Приднестровья. Он объяснил, что теоретически опасность для Украины присутствует. Об этом министр рассказал в процессе общения с корреспондентом телеканала TV8.
«Но я хочу подчеркнуть, что Приднестровье — это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдавии», — подытожил Кулеба.
Ранее сообщалось, что объединение Молдавии и Румынии оттолкнет Приднестровье от республики. К такому выводу пришел член Совета Федерации Алексей Пушков.