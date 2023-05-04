Кулеба: Киев готовится к сдерживанию риска со стороны Приднестровья

По словам главы внешнеполитического ведомства, таким образом Киев готовится к сдерживанию риска со стороны Приднестровья. Он объяснил, что теоретически опасность для Украины присутствует. Об этом министр рассказал в процессе общения с корреспондентом телеканала TV8.