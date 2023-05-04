Россиянин Карацев стал полуфиналистом теннисного турнира в Мадриде

Россиянин Аслан Карацев в двух сетах обыграл Чжан Чжичжэня из Китая в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу 121-й ракетки мира. За два сета 29-летнему россиянину удалось шесть раз подать навылет и реализовать один брейк-пойнт из двух. Соперник Карацева по полуфиналу станет известен позже.