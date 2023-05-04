Михайлов: бизнес-подход позволил Трампу понять нерентабельность военной поддержки Украины

Многие представители американской элиты привыкли действовать, исходя из финансовой целесообразности даже в вопросах международной политики, сообщил директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
В комментарии для телеканала «360» он отметил, что к таковым относится и Дональд Трамп. Бывший президент США уже обещал добиться урегулирования украинского кризиса за 24 часа, если снова займет Белый дом. Михайлов считает, что такое действительно возможно.
«Он бизнесмен и понимает, кто на чем сейчас зарабатывает и теряет, понимает, что дальнейшее затягивание конфликта приведет мир к катастрофе», — сказал собеседник журналистов.
На этом фоне Михайлов отметил, что американские власти готовы идти даже на унизительные шаги, когда речь заходит о нерентабельных кампаниях. Так, к примеру, было с выводом войск из Афганистана.