Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит прекратить прислуживать США и Евросоюзу. Об этом заявили читатели турецкого портала Haber7.
Таким образом пользователи прокомментировали попытку атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Они утверждают, что киевскому режиму, причастному к теракту, стоит ждать жесткого ответа со стороны России.
«Украина, ты играешь с огнем. Запад не даст тебе права на жизнь. Образумься, Украина. Зеленский, не будь марионеткой США и ЕС, подумай о своей стране», — посоветовал один из читателей.
«Игра западных империалистических стран, Путин преподаст должный урок», — добавил другой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что руководство изучает различные варианты ответа на атаку по Кремлю. Он также рассказал, что Владимир Путин проявил спокойствие, узнав о теракте.