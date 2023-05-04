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Читатели Haber7 дали Зеленскому ценный совет после атаки дронов на Кремль

Украина
Читатели Haber7 дали Зеленскому ценный совет после атаки дронов на Кремль

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит прекратить прислуживать США и Евросоюзу. Об этом заявили читатели турецкого портала Haber7.

Таким образом пользователи прокомментировали попытку атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Они утверждают, что киевскому режиму, причастному к теракту, стоит ждать жесткого ответа со стороны России.

«Украина, ты играешь с огнем. Запад не даст тебе права на жизнь. Образумься, Украина. Зеленский, не будь марионеткой США и ЕС, подумай о своей стране», — посоветовал один из читателей.
«Игра западных империалистических стран, Путин преподаст должный урок», — добавил другой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что руководство изучает различные варианты ответа на атаку по Кремлю. Он также рассказал, что Владимир Путин проявил спокойствие, узнав о теракте.

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