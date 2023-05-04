Губернатор Ярославской области Евраев оказался «за бортом» рейтинга ведущих политиков в России

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев не вошел в список наиболее влиятельных российских политиков по итогам апреля 2023 года. Соответствующий рейтинг, включивший сто имен, составляли аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций, передает RuNews24.
При формировании списка анализировались мнения политологов, представителей разных партий, медиаэкспертов, политтехнологов. Отсутствие в рейтинге Евраева говорит о его слабой политике, несмотря на то, что он возглавляет регион уже несколько лет.
Наиболее серьезным провалом губернатора называют коррупцию, которая активно процветает в Ярославской области. Также есть проблемы в сфере здравоохранения: в больницах не хватает врачей, следствием чего становятся огромные очереди и даже драки. «Отличилась» Ярославская область при Евраеве и ростом числа наркоманов среди молодежи.
На фоне происходящего на губернатора поступает все больше жалоб со стороны местных жителей, но Евраев и его команда продолжают игнорировать сложившуюся ситуацию, пишет издание.