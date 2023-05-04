Губернатор Ярославской области Евраев оказался «за бортом» рейтинга ведущих политиков в России

Наиболее серьезным провалом губернатора называют коррупцию, которая активно процветает в Ярославской области. Также есть проблемы в сфере здравоохранения: в больницах не хватает врачей, следствием чего становятся огромные очереди и даже драки. «Отличилась» Ярославская область при Евраеве и ростом числа наркоманов среди молодежи.