В Ростехе нашли способ увеличить защиту БМП-3 в полевых условиях

Специалисты предприятия «Курганмашзавод», которое входит в госкорпорацию «Ростех», начали изготавливать элементы дополнительной защиты для БМП-3.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя администрации завода, задача инженеров заключалась в том, чтобы создать съемные модули брони, которые легко установить даже в полевых условиях.
«На каждой новой БМП предусмотрена установка крепежных элементов под их установку. При этом оборудовать комплектами новые БМП-3 несложно», — рассказал собеседник журналистов.
Дополнительная защита снижает пробивную способность боеприпаса за счет контрвзрыва. Такие системы будут устанавливаться не только на новые бронемашины, но и на те, что уже находятся в зоне СВО.