Владимир Путин впервые после атаки беспилотников на Кремль появился на публике

Президент России Владимир Путин впервые с момента атаки беспилотниками на Кремль появился на публике. Глава государства проводит встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
Чиновник отчитался о состоянии российской экономики, которая демонстрирует небывалую устойчивость в нелегкий период санкций. Российский лидер в свою очередь отметил, что достижение РФ в данной сфере замалчивается остальными странами.
«Просто об этом никто не говорит», — высказался Путин.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские дроны атаковали кремлевскую резиденцию в Москве. В Белом доме заявили, что не имеют отношения к произошедшему.