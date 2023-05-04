Сборная Белоруссии по футболу сыграет два домашних матча отбора Евро-2024 в Венгрии

Домашние матчи сборной Белоруссии с Израилем и Косово в рамках квалификации к Евро-2024 состоятся на стадионе «Ференц Суса» в Будапеште. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды. Матчи отбора к Евро-2024 пройдут 16 и 19 июня соответственно.