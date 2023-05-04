Египет может увеличить экспорт в Россию и Белоруссию

По словам Борисенко, имеются предпосылки для наращивания Египтом экспорта в Россию и Белоруссию. Этому будет способствовать и скорое подписание соглашения о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом, куда входят Россия и Белоруссия.