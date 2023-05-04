Египет может увеличить экспорт в Россию и Белоруссию

Посол России в Египте Георгий Борисенко посетил Египетскую ассоциацию экспортеров «Expolink».
Вместе с Борисенко в мероприятии приняли участие торговый представитель России в Египте Алексей Теванян и посол Белоруссии в Египте Сергей Терентьев. Состоялись их переговоры с председателем «Expolink» Мухаммедом Кассемом и другими ответственными лицами, сообщает EADaily.
По словам Борисенко, имеются предпосылки для наращивания Египтом экспорта в Россию и Белоруссию. Этому будет способствовать и скорое подписание соглашения о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом, куда входят Россия и Белоруссия.