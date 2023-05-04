Медведев осадил Борреля после призыва к России не использовать атаку на Кремль для эскалации

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, призвавшего Россию отказаться от использования атаки на Кремль для эскалации. Соответствующий пост появился в его Twitter-аккаунте.
Политик подчеркнул, что антироссийский теракт был организован Киевом под руководством Вашингтона и при попустительстве Брюсселя. Поэтому эта атака приведет исключительно к эскалации.
«Этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе», — написал Медведев.
Как сообщила пресс-служба Кремля, удары дронов по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина рассматриваются как теракт. БПЛА были выведены из строя.