Bloomberg: Запад прибегает к «грязным» доводам для сохранения поддержки Украины

В Германии, в свою очередь, как и во Франции или Японии, обычные граждане считают либеральный мировой порядок скорее абстракцией или даже попыткой США облагородить собственное доминирование, нежели чем-то важным и положительным. Большинство жителей этих стран считает, что для разрешения конфликта можно было задействовать больше дипломатических сил и меньше военных, в первую очередь со стороны Европы.