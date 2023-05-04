Западные политики должны апеллировать к «самым низменным инстинктам», чтобы сохранять общественную поддержку Украины на необходимом уровне. Об этом рассказали журналисты американского агентства Bloomberg.
По их данным, жители западных стран все меньше поддерживают решение о поставке оружия киевским властям. Так, в Соединенных Штатах растет процент людей, которые говорят, что Вашингтон делает для Украины слишком много.
В Германии, в свою очередь, как и во Франции или Японии, обычные граждане считают либеральный мировой порядок скорее абстракцией или даже попыткой США облагородить собственное доминирование, нежели чем-то важным и положительным. Большинство жителей этих стран считает, что для разрешения конфликта можно было задействовать больше дипломатических сил и меньше военных, в первую очередь со стороны Европы.
Более того, на Западе все больше обращают внимание и на коррумпированность украинских властей.
«Последний скандал с участием крупнейшей украинской благотворительной организации в Эстонии показывает, как легко помощь может быть направлена не по назначению», — отметили авторы статьи.
Подобные ситуации, по мнению обозревателей, серьезно подрывают остатки доверия к Украине. Многие европейцы, которые не хотят участвовать в сборах для ВСУ, оказываются перед отсутствием выбора — и в долгосрочной перспективе они откажутся проявлять какую-либо солидарность с Киевом.
«Когда правительства призывают граждан Запада поддержать Украину, их призывы в значительной степени опираются на мораль и эмоции», — говорится в статье.
Чувство солидарности недолговечно, уточнили аналитики, особенно перед лицом увеличивающейся глобальной инфляции, вызванной антироссийскими санкциями и растущим страхом ядерного противостояния.
«Если правительствам не удастся добавить “эгоистичные” аргументы в пользу поддержки Украины в свой риторический арсенал, усталость от Украины наступит быстро, особенно если запланированное контрнаступление провалится», — резюмировали журналисты.
Ранее стало известно, что Польша ввела запрет на импорт украинского зерна на фоне приближающихся парламентских выборов. Правящая партия «Право и справедливость» пошла на такой риск, чтобы сохранить лояльность граждан в преддверии голосования. Лидер политсилы Ярослав Качиньский отметил, что «жесткое решение» Варшавы в конечном счете сыграет на руку Украине.