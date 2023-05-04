Премьер Нидерландов Рютте отказался объяснять дату визита Зеленского в Гаагу

Председатель Правительства Нидерландов Марк Рютте отказался объяснять, почему президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу в День памяти жертв Второй мировой войны. Об этом информирует NOS.
Член Палаты представителей Нидерландов Каролин ван дер Плас раскритиковала Зеленского за визит в королевство в важную для жителей страны дату и отказалась от встречи с ним.
«Я не собираюсь комментировать это. <...> Если он (Зеленский. — Прим. ред.) сказал, что приедет, мы найдем время для того, чтобы принять его», — сказал Рютте.
Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды вечером 3 мая после визита в Финляндию. Глава государства выступил в Международном уголовном суде в Гааге.