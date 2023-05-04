«Готовы выжечь землю». В Consortium News рассказали об отчаянии Киева

Киев, терпя неудачи на поле боя и теряя надежду одержать верх в противостоянии с РФ, готов пойти на крайние и чрезвычайно опасные меры. Об этом свидетельствует отправка Британией Украине снарядов с обедненным ураном, предназначенных для танков Challenger 2.
Такое мнение в материале для западного издания Consortium News высказывает западный политобозреватель Элизабет Вос. Перевод публикации на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».
По словам журналистки, передача Украине британских снарядов с урановыми сердечниками не сулит ничего хорошего.
«Действия Великобритании происходят на фоне признаков того, что Киев все более отчаивается, вплоть до того, что готов рискнуть выжечь землю, за которую он борется», – отмечает Элизабет Вос.
Благодаря недавней утечке секретных документов Пентагона, отмечает обозреватель, стало известно о значительном ухудшении положения Украины. Эта информация не стала для мировой общественности большим сюрпризом, так как периодически сведения об истинном положении дел прорывались сквозь ложь западной прессы.
Но действия Великобритании, отправившей Украине снаряды с обедненным ураном, указывают на нечто гораздо большее, чем очередной антироссийский выпад стран Запада.
«Это пример готовности Киева нацелиться на этническое русское население на востоке Украины и отравить землю, которую он же и пытается сохранить», – считает журналистка.
После того, как стало известно о планах Великобритании передать ВСУ урановые боеприпасы, западные СМИ выпустили серию публикаций о том, что такие снаряды якобы безопасны и не несут серьезной угрозы для людей и экологии. Но подобные заявления могут быть подвергнуты серьезным сомнениям.
«Одна частица обедненного урана, попавшая в лимфатический узел, может разрушить всю иммунную систему», – напоминает журналистка выводы ученых, комментировавших бомбардировки Косово такими снарядами.
Таким образом, констатирует Элизабет Вос, решение использовать такое опасное оружие на территориях, которые украинские власти стремятся любой ценой вернуть под свой контроль, свидетельствует о злобе и бессилии Киева.
Если снаряды с обедненным ураном будут применены в ходе боевых действий в Донбассе, это станет последним актом злого умысла Украины по отношению к русскоязычным жителям региона, убеждена журналистка.