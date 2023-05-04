«Готовы выжечь землю». В Consortium News рассказали об отчаянии Киева

После того, как стало известно о планах Великобритании передать ВСУ урановые боеприпасы, западные СМИ выпустили серию публикаций о том, что такие снаряды якобы безопасны и не несут серьезной угрозы для людей и экологии. Но подобные заявления могут быть подвергнуты серьезным сомнениям.