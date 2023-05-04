Слушания CAS по делу Камилы Валиевой запланированы на август 2023 года

Валиева оказалась в центре допинг-скандала на зимних Олимпийских играх в Пекине. В ходе турнира выяснилось, что проба, взятая у воспитанницы Этери Тутберидзе в декабре 2021 года, дала положительный результат. Дисциплинарный допинговый комитет РУСАДА не нашел вины Валиевой в нарушении правил и решил аннулировать только ее результат на дату прохождения тестирования.