Слушания CAS по делу Камилы Валиевой запланированы на август 2023 года

Названы примерные сроки начала слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.
CAS рассмотрит дело россиянки Камилы Валиевой не раньше августа 2023 года. Об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан в социальных сетях. По ее мнению, «маловероятно», что слушания по делу фигуристки начнутся раньше.
Валиева оказалась в центре допинг-скандала на зимних Олимпийских играх в Пекине. В ходе турнира выяснилось, что проба, взятая у воспитанницы Этери Тутберидзе в декабре 2021 года, дала положительный результат. Дисциплинарный допинговый комитет РУСАДА не нашел вины Валиевой в нарушении правил и решил аннулировать только ее результат на дату прохождения тестирования.