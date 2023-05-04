Reuters: Россия и Индия планируют отказаться от расчетов в рупиях

Россия и Индия могут отказаться от расчетов в рупиях, так как данный механизм невыгоден для РФ, передает Reuters.
По данным одного из источников издания, российская сторона не хочет, чтобы у нее скопилось более 40 млрд рупий, которые довольно сложно конвертировать. Москве значительно выгоднее осуществлять подобные расчеты в юанях или других иностранных валютах. Другой источник Reuters сообщил, что Индия пыталась реализовать различные механизмы, но это не работает, поэтому страны ищут другие варианты для реализации оплаты за различные товары.
Сильнее всего такое решение государств отразится на индийских импортерах российских нефти и угля, так как им было выгодно рассчитываться в рупиях и не тратиться на конвертацию валют.