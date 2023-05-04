Reuters: Россия и Индия планируют отказаться от расчетов в рупиях

По данным одного из источников издания, российская сторона не хочет, чтобы у нее скопилось более 40 млрд рупий, которые довольно сложно конвертировать. Москве значительно выгоднее осуществлять подобные расчеты в юанях или других иностранных валютах. Другой источник Reuters сообщил, что Индия пыталась реализовать различные механизмы, но это не работает, поэтому страны ищут другие варианты для реализации оплаты за различные товары.